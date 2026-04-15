Διπλωματική «ντρίμπλα» από την Τεχεράνη: Η πρόταση για ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ φέρεται να έχει καταθέσει το Ιράν μια πρόταση-κλειδί για την εκτόνωση της έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την ανεμπόδιστη διέλευση πλοίων, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Η ιρανική πρόταση προβλέπει τη μετατόπιση της ναυσιπλοΐας προς την πλευρά του Ομάν. Συγκεκριμένα: Το Ιράν θα δεσμευτεί ότι τα πλοία που χρησιμοποιούν τα χωρικά ύδατα του Ομάν δεν θα διατρέχουν κίνδυνο επίθεσης ή παρενόχλησης από τις ιρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, η ενεργοποίηση του σχεδίου εξαρτάται άμεσα από την ικανοποίηση των αιτημάτων της Τεχεράνης από την Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για την αποτροπή νέας σύρραξης

Τα «γκρίζα σημεία» της πρότασης

Παρά τη φαινομενική διάθεση για υποχώρηση, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα που η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει:

Αποναρκοθέτηση: Δεν υπάρχει δέσμευση για την απομάκρυνση ναρκών που ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Πλοία ισραηλινών συμφερόντων: Παραμένει άγνωστο αν η ελεύθερη διέλευση θα αφορά το σύνολο του εμπορικού στόλου ή αν θα εξαιρεθούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με σημαντικές δηλώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό του διήμερου ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις, ενώ δημοσιεύματα της Wall Street Journal κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία παράτασης της εκεχειρίας, ενισχύοντας τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο.