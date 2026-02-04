Βασίλης Σπανούλης: Κλώτσησε τις πινακίδες μετά από χαμένο κάρφωμα του Νέντοβιτς (βίντεο)

Η Μονακό ηττήθηκε για 4η σερί αναμέτρηση στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής με 104-87. Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος με την εμφάνιση της ομάδας του, με τελειοποιητικό χτύπημα το χαμένο κάρφωμα του Νεμάνια Νέντοβιτς.

Η ομάδα από το Μονακό πλήττει από οικονομικά προβήματα τα οποία έχουν επηρεάσει άπαντες στην ομάδα και τον Έλληνα προπονητή να προσπαθεί να μαζέψει τα «σπασμένα». Ήδη έχει γίνει γνωστή η επιθυμία του Μάικ Τζέιμς να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την ομάδα και μένει να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν.

Ο Σέρβος γκαρντ δεν ήταν και πολύ βοηθητικός σε όλη αυτή την κατάσταση που είχε να διαχειριστεί ο προπονητής του, βάζοντας το «κερασάκι στην τούρτα» για το ξέσπασμα του. Ο Σπανούλης δεν άντεξε κλωτσώντας και σπάζοντας τις διαφημιστικές πινακίδες και πετώντας με δύναμη το πινακάκι του.