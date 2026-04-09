Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 102-84: Συντριβή στην Ισπανία και αποχαιρέτησε τα όνειρα για 4αδα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν μπήκε ποτέ στον ρυθμό του αγώνα και ηττήθηκε με 102-84 από τη Βαλένθια εκτός έδρας για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» λίγες ημέρες μετά τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, δεν μπόρεσαν να κάνουν το 2/2 επί ισπανικού εδάφους και έτσι πλέον αποχαιρέτησε την τετράδα και θα περιμένει να δει το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Ζαλγκίρις Κάουνας για να ξέρει αν θα είναι στην πρώτη εξάδα και απευθείας στα playoffs.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τέιλορ 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πουέρτο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίβερς 16 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πραντίγια 2, Κι 8 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 22 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ), Μουρ, Σακό 2 (5 ριμπάουντ), Τόμσπον 8 (2/4 τρίποντα), Κοστέλο 10 (1), Νογκιές

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (2 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 16 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 19 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 8 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (0/3 τρίποντα,7 ριμπάουντ)