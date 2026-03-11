Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: Λύγισε στο τάι μπρέικ αλλά είναι στο χέρι του η κατάκτηση του Challenge Cup

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού κατέθεσαν ψυχή στο Πέζαρο, στρίμωξαν στα… σχοινιά την πανίσχυρη Βαλεφόλια, οδηγώντας τον πρώτο τελικό του Challenge Cup στο τάικ-μπρέικ -παρά τον τραυματισμό της Γουάιτ στο τέταρτο σετ- όμως η ιταλική ομάδα είχε πιο καθαρές λύσεις στο φινάλε και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ.

Και πλέον ο τίτλος θα κριθεί την επόμενη Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου το «τριφύλλι» θέλει μία νίκη με 3-0 ή 3-1 για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ανταγωνιστικά το πρώτο σετ μένοντας σε επαφή με το σκορ μέχρι το 10-11, χάρις στις επιθέσεις των Μπένετ και Παπαγεωργίου, όμως η ιταλική ομάδα έβγαλε πολύ δυνατή αντίδραση και με σερί μπλοκ της Τζιοβανίνι, αλλά και τον άσσο της Μπίτσι, πήρε προβάδισμα τριών πόντων. Η Βαλεφόλια συνέχισε να έχει πολύ πιο «καθαρές» επιλογές στην επίθεση και με την Μπίτσι να συνεχίζει ασταμάτητη στην επίθεση έφτασε στο 19-12. Οι «πράσινες» προσπάθησαν να μειώσουν και να ξαναμπούν στο σετ, όμως το 21-17 από την άουτ επίθεση της Μπίτσι δεν είχε συνέχεια, με τις Ιταλίδες να «κλείνουν» το σετ στο 25-20.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το γρήγορο 2-0 της Βαλεφόλια και με σερί επιθέσεις απ’ τις Γουάιτ και Μπένετ και τρομερά μπλοκ της Λαμπκόφσκα πήρε προβάδισμα πέντε πόντων (5-10). Οι «πράσινες» συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο σετ, παρά το γεγονός πως η Βαλεφόλια προσπάθησε να «επιστρέψει» στο παιχνίδι (13-16) και με τρεις σερί πόντους της Λαμπκόφσκα και τρομερές επιθέσεις απ’ την Κωνσταντινίδου πήγε το σετ στο 16-22 και το έκλεισε με 20-25 ισοφαρίζοντας σε 1-1 χάρις στην επίθεση της Μπένετ.

Στο τρίτο σετ η ιταλική ομάδα έβγαλε πολύ μεγάλο «νεύρο» σε άμυνα κι επίθεση και με δύο άσσους απ’ τις Ουνγκουρεάνου και Κάντι, αλλά και με πόντους απ’ την Μπίτσι πήγε τη διαφορά στο 10-5. Τα λάθη του Παναθηναϊκού σε υποδοχή κι επίθεση συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα η Βαλεφόλια να αυξήσει τη διαφορά στους 10 πόντους (16-6) και να… καθαρίσει ουσιαστικά το σετ με εμφατικό τρόπο, φτάνοντας με άνεση στο 25-12, χάρις σε ακόμη έναν πόντο της Ουνγκουρεάνου.

Η Βαλεφόλια συνέχισε με πολύ επιθετική διάθεση και στο τέταρτο σετ παίρνοντας προβάδισμα 4-1 και 5-2 με τις επιθέσεις της Ουνγκουεάνου και Μπίτσι. Η σταθερότητα της ιταλικής ομάδας στην επίθεση έκανε τη… διαφορά και στη συνέχεια, με τους πόντους της Τζιοβανίνι και της Μπίτσι (10-4), με την κατάσταση για τις «πράσινες» του Κιαπίνι να γίνεται ακόμη χειρότερη καθώς τραυματίστηκε στη γάμπα η Γουάιτ κι αποχώρησε υποβασταζόμενη, με την Κωνσταντίνου να παίρνει τη θέση της.

Η ιταλική ομάδα ανέβασε τη διαφορά στο 12-6, όμως ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 14-14. Η Βαλεφόλια ξέφυγε πάλι με 18-16, αλλά οι «πράσινες» απάντησαν με δύο σερί πόντους από την Κωνσταντίνου και λάθος της Μπαρτολούτσι. Το τεράστιο μπλοκ της Σαμαντάν και η επίθεση άουτ της Μπίτσι, έφεραν τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (21-22). Η Σάμανταν το πήρε… πάνω της και με έναν άσο και τρομερή άμυνα στο φινάλε έδωσε στο «τριφύλλι» το σετ με 22-25 κι οδήγησε το ματς στο τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα δύο πόντων (1-3) με το αρχοντικό μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου, όμως η Ομορούγι με το που ξαναμπήκε στον αγώνα πήρε τρεις σερί πόντους οδηγώντας τη Βαλεφόλια στο 4-3. Η άστοχη επίθεση της Κωνσταντίνου και ο άσσος της Μπίτσι, έφεραν την ιταλική ομάδα στο 8-6. Δύο ακόμη πόντοι απ’ την Τζιοβανίνι πήγαν το σκορ στο 10-6, δίνοντας προβάδισμα… νίκη στην ιταλική ομάδα, η οποία κλείδωσε εντέλει το 3-2 στα σετ με 15-12, παρά την αντεπίθεση που εξαπέλυσε στο τέλος ο Παναθηναϊκός με τα σερβίς της Κωνσταντίνου.

Τα σετ: 25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12