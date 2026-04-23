Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0: Πρωταθλήτριες με «σκούπα» οι «πράσινες»

O Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 σετ του ΖΑΟΝ και κατέκτησε το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών το απόγευμα της Πέμπτης 23/4.

Κάπως έτσι οι «πράσινες» επέστρεψαν στην κορυφή του πρωταθλήματος, μετά την περσινή κατάκτηση στον Ολυμπιακό, ενώ αυτό είναι το 27ο πρωτάθλημα (1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024, 2026) που κατέκτησε το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Στο πρώτο σετ οι «πράσινες» ξεκίνησαν πολύ δυνατά και προηγήθηκαν με 3-0 χάρις στις Γουάιτ και Μπένετ. Ο ΖΑΟΝ «επέστρεψε» κι «έμεινε» στο σετ μέχρι το 8-8, πριν ακολουθήσει ένα σερί 4-0 του Παναθηναϊκού που έδωσε στις αθλήτριες του Κιαπίνι τη δυνατότητα να ελέγξουν καλύτερα το ματς. Η άουτ επίθεση της Τεϊσέιρα ανέβασε τη διαφορά στο 15-9, ενώ όταν πήγαν να μειώσουν πάλι οι φιλοξενούμενες, ξανά η Γουάιτ με δύο σερί επιθέσεις έκανε το 21-15 και η Μπένετ «έκλεισε» το σετ με 25-19, για το 1-0 του «τριφυλλιού».

Οι φιλοξενούμενες είχαν πολύ πιο ανταγωνιστική εικόνα στο δεύτερο σετ, όταν πήραν διαφορά δύο πόντων (7-9) με την άουτ επίθεση της Λαμπκόφσκα, όμως το τάιμ-άουτ του Κιαπίνι «ξύπνησε» την ομάδα του που έκανε ένα 5-0 σερί (12-9) κι ανέκτησε τα ηνία στο σκορ. Η Γουάιτ συνέχισε να εκτελεί από παντού στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όμως ο ΖΑΟΝ που είχε προσθέσει πλέον στη δική του «εξίσωση» τις Τικμανίδου και Αλεξάκου παρέμεινε σε απόσταση… βολής.

Από το 21-16 κι έπειτα, όταν πήγε στο σερβίς η Μόνικα Λαμπκόφσκα, ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα νέο σερί 4-0 (με δύο άσσους της Πολωνής) και «καθάρισε» και το δεύτερο σετ ακόμη πιο εύκολα με 25-16.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός, προηγήθηκε με 8-1 παίρνοντας πόντους απ’ όλα τα «βαριά χαρτιά» του κι απλοποίησε τα πράγματα. Οι Γουάιτ, Μπένετ και Λαμπκόφσκα συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 16-6 και στο 19-9. Ο ΖΑΟΝ έβγαλε αντίδραση με ένα 5-0 σερί (19-14), μέχρι τον πόντο της Χατζηευστρατιάδου με τις «πράσινες» να «τελειώνουν» το ματς και το πρωτάθλημα με την επίθεση ξανά της Χατζηευστρατιάδου για το τελικό 25-19 και το 3-0 στα σετ.

Τα σετ: 25-19, 25-16, 25-19.