Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Volley League ανδρών οι «πράσινοι»
Άλλες δυο νίκες για την κατάκτηση του τροπαίου
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 σετ του ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Volley League ανδρών.
Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήραν τη νίκη κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών. Πλέον, οι αγώνες μεταφέρονται την επόμενη Κυριακή (26/4) στην έδρα του ΠΑΟΚ.
Τα σετ: 25-22, 25-25, 33-35, 25-16
