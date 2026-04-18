Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Volley League ανδρών οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 σετ του ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Volley League ανδρών.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήραν τη νίκη κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών. Πλέον, οι αγώνες μεταφέρονται την επόμενη Κυριακή (26/4) στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Τα σετ: 25-22, 25-25, 33-35, 25-16