Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές Μεταδόσεις 23/4: Με Παναθηναϊκό – ΖΑΟΝ στους τελικούς βόλεϊ λιγκ γυναικών και Στέφανο Τσιτσιπά στο Madrid ATP

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης 23/04

Αθλητικές Μεταδόσεις 23/4: Με Παναθηναϊκό – ΖΑΟΝ στους τελικούς βόλεϊ λιγκ γυναικών και Στέφανο Τσιτσιπά στο Madrid ATP
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΖΑΟΝ Κηφισιάς στον 3ο τελικό της βόλεϊ λιγκ γυναικών και έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 3-0 και να στεφθεί πρωταθλητής.

Άρχη για τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο80) στο Madrid Masters 1000 με αντίπαλο τον Πάτριν Κίπσον (Νο90).

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

  • 11:05 COSMOTE SPORT 5 ERC Ανδαλουσία, SS13
  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη
  • 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier
  • 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
  • 18:30 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
  • 20:00 Novasports 6 WTA 1000 Μαδρίτη
  • 20:00 Novasports 1 Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga
  • 20:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη
  • 21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga
  • 21:00 COSMOTE SPORT 3 Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal
  • 21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας
  • 22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga
  • 22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two
  • 22:15 COSMOTE SPORT 3 Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal
Ειδήσεις σήμερα
