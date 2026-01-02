Τσιτσιπάς: Κέρδισε με 2-0 τον Μοτσιζούκι κι έκανε το 2/2 για την Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία στο United Cup
Μετά την νίκη της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Οσάκα
Το 2/2 έκανε η Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία στο τουρνουά United Cup στο τένις, καθώς μετά τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη επί της Ναόμι Οσάκα ήρθε η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά να κερδίσει τον Σιντάρο Μοτσιζούκι.
Ο Έλληνας τενίστας, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω το πρόβλημα τραυματισμού του, Πραγματοποιώντας μία πειστική εμφάνιση, επικράτησε του Σιντάρο Μοτσιζούκι με 2-0 σετ (6-3, 6-4), έκανε το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία και χάρισε την πρώτη νίκη στην ελληνική ομάδα στο United Cup.
Με την εμφάνισή του αυτή, ο Τσιτσιπάς έδειξε ικανός να βρει και πάλι τον παλιό του καλό εαυτό και να πρωταγωνιστεί στο tour, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
