Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα και το κανάλι του τελικού ATP 250 Swiss Open Gstaad κόντρα στον Κολινιόν

Τη δική του μάχη με τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν δίνει την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον μεγάλο τελικό του ATP 250 Swiss Open Gstaad.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας μετά από 17 μήνες έφτασε σε τελικό τουρνουά και πλέον θα έχει την ευκαιρία να φτάσει στην κατάκτηση του 13ου τίτλου στην καριέρα του.

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Παράλληλα, αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους δυο τενίστες, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να θέλει να ανοίξει εκείνος τον λογαριασμό.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12:30 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD.

Το Σάββατο 18/7 ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 σετ του Αλεξάντερ Σεβτσένκο σε έναν απαιτητικό ημιτελικό. Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο αντέδρασε, ανέβασε την απόδοσή του στα δύο επόμενα σετ και ολοκλήρωσε την ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του ATP 250 Swiss Open Gstaad (χώμα).

Μετά το χαμένο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς βελτίωσε σημαντικά το παιχνίδι του, περιόρισε τα λάθη του και επέβαλε τον ρυθμό του απέναντι στον αντίπαλό του, φτάνοντας τελικά στη νίκη που του δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη έναν τίτλο στην καριέρα του.

Η πρόκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή σε τελικό μετά από διάστημα 17 μηνών, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο το τελευταίο διάστημα.

Στον τελικό, ο Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο μετά την επιστροφή του σε υψηλό επίπεδο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στη διοργάνωση.