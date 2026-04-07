Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο και πτώση στην κατάταξη

Δεν τα κατάφερε κόντρα στον Φρανσίσκο Τσερούντολο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο.

Ο Νο19 του κόσμου, Τσερούντολο, επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-4) σε ένα τουρνουά όπου ο Στέφανος έχει κατακτήσει 3 φορές στο παρελθόν. Τα 75 λάθη που έκανε του στοίχησαν, όχι μόνο το παιχνίδι αλλά και την βαθμολογική κατάταξη.

Τον περασμένο μήνα υπέστει τρομερή κάθοδο στην παγκόσμια κατάταξη ATP εκτός τοπ 50 μετά από πολλά χρόνια, ενώ κατάφερε να ανακάμψει και να βρεθεί στο Νο48 τις τελευταίες εβδιμάδες.

Η ήττα αυτή από τον Αργεντίνο ήταν μοιραία, καθώς θα χάσει και τους 200 βαθμούς της περσινής του πορείας μέχρι τα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο και αναμένεται να «πέσει» 17 θέσεις! Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθέι κοντά στη θέση Νο65.

Αυτή είναι μία «ελεύθερη πτώση» από τον Έλληνα τενίστα που θα βρεθεί σε μια θέση που ήταν το 2018, πριν καθιερωθεί στους καλύτερους του κόσμου. Εάν δεν βρει τα πατήματά του σύντομα θα μιλάμε για μία μη ανατρέψιμη κατάσταση που θα τον επηρεάσει αρκετά.