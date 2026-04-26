Τραμπ: “Ο δράστης είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο”

Ο ύποπτος που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα/ πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Ελλάδα) αφού προσπάθησε να μπει στη μεγάλη αίθουσα όπου παρατίθετο το ετήσιο δείπνο για της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε ένα “πολύ αντιχριστιανικό” μανιφέστο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

“Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό”, δήλωσε στην τηλεφωνική συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ένα άτομο “προφανώς πολύ διαταραγμένο“.

“Μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι ένα βαθύ μίσος“, συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο ένοπλος προσπάθησε να εισβάλει στην αίθουσα της γιορτής που πραγματοποιείτο σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, αναγκάζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλους αξιωματούχους να απομακρυνθούν επειγόντως από την αίθουσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο άνδρας αυτός φαινόταν να στοχεύει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είναι ένας 31χρονος, που ονομάζεται Κόουλ Τόμας Άλεν, από την πόλη Τόρανς της Καλιφόρνιας.

“Έχουν αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες” γι’ αυτόν, πρόσθεσε ο Τραμπ.

“Έτρεφε πολύ μίσος στην καρδιά του εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν πολύ κατά των χριστιανών”, πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή της σήμερα στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία επίσης απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα, έγραψε ότι “αυτό που έπρεπε να ήταν μια κοινωνική, φιλική βραδιά, όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα έκανε αστεία και θα γιόρταζε την ελευθερία του λόγου, αλλοιώθηκε από έναν διεστραμμένο τρελό που επεδίωκε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ”.