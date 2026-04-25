ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Τιάγκο Νους έκανε το 1-2 – Έτρεξε να πανηγυρίσει με την μητέρα του (Εικόνες)

Παρότι ο ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ, μετά το γκολ του Μιχαηλίδη, κατάφερε να αντιδράσει, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα με τον Φούντα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι Κρητικοί έφεραν την ανατροπή. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Η φάση του 2-1 ξεκίνησε από τη μπαλιά του Σενγκέλια προς τον Σαλσέδο, ο οποίος με κεφαλιά-πάσα έστρωσε στον Νους. Εκείνος εκμεταλλεύτηκε τον κενό χώρο, μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και με εύστοχο τελείωμα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Νους έφυγε μαζί με τους συμπαίκτες του για τα κάγκελα του Πανθεσσαλικού, προκειμένου να πανηγυρίσουν με τους οπαδούς του ΟΦΗ, με τον σκόρερ να παίρνει αγκαλιά τη συγκινημένη μητέρα του.