Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί με λαθραία καπνικά προϊόντα (Εικόνα)
Βρέθηκαν στην κατοχή τους 66 πακέτα με 1.320 τσιγάρα
Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 62 και 68 ετών, συνελήφθησαν σήμερα, Κυριακή (26/04), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από το Κάιρο, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 66 πακέτα περιέχοντα συνολικά 1.320 τσιγάρα και 4 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
