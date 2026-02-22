Τρίτος ο Καραλής στο Κλερμόντ Φεράν – Πρωτιά για τον άπιαστο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε αυτή την φορά να περάσει τα 6 μέτρα και περιορίστηκε στην 3η θέση με τον Μόντο Ντουπλάντις να κυριαρχεί.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση στον αγώνα, μπήκε στον αγώνα στα 5,70 μ. συνέχισε επιτυχημένα στα 5,90 μ. στη συνέχεια έκανε ένα άκυρο άλμα στα 6,00 μ. και έπειτα – καθώς ένοιωθε καλά – ανέβηκε στα 6,06 μ. για τα δύο άλλα του άλματα.

Ο αθλητής έχει περάσει φέτος τα 6,00 μ., επίδοση που θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το επόμενο Σάββατο στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις με 6,06 μ., στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν. Ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο.