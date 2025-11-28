Τραγωδία στις ΗΠΑ: 20χρονος μπασκετμπολίστας του NCAA πέθανε από χτύπημα σε αγώνα
Είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν
Ένα τραγικό γεγονός συνέβη σε αγώνα κολεγιακού αγώνα μπάσκετ (NCAA) στις ΗΠΑ όταν 20χρονος αθλητής πέθανε μετά από χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι.
Ο Ίθαν Ντίετς, παίκτης του Κόνρος Στέιτ, δέχθηκε αγκωνιά στο κεφάλι, ένα χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Το κολέγιό του εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του.
Ο Ντίετς είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, σκοράροντας 11 πόντους κατά μέσο όρο.
