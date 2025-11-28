Τραγωδία στις ΗΠΑ: 20χρονος μπασκετμπολίστας του NCAA πέθανε από χτύπημα σε αγώνα

Ένα τραγικό γεγονός συνέβη σε αγώνα κολεγιακού αγώνα μπάσκετ (NCAA) στις ΗΠΑ όταν 20χρονος αθλητής πέθανε μετά από χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι.

Ο Ίθαν Ντίετς, παίκτης του Κόνρος Στέιτ, δέχθηκε αγκωνιά στο κεφάλι, ένα χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Το κολέγιό του εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του.

We are saddened by the passing of Cowboys Forward Ethan Dietz. You will always be in our hearts and will never be forgotten.



We ask that you please keep the Dietz Family, 2025-2026 Cowboys, Coaches and Support Staff in your prayers as we navigate this difficult time. pic.twitter.com/KiZ91e4ozd— Connors State Men's Basketball (@CSCMBB) November 25, 2025

Ο Ντίετς είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, σκοράροντας 11 πόντους κατά μέσο όρο.