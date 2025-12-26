Τουρκία: Νέες συλλήψεις για το σκάνδαλο στημένων αγώνων – Στα χέρια της αστυνομίας 14 ποδοσφαιριστές

Νέο μπαράζ συλλήψεων σημειώθηκε στην Τουρκία μετά το βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου της χώρας που κλονίζεται από το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται 14 ποδοσφαιριστές αλλά και παράγοντες με σημαντικό ρόλο σε μεγάλες ομάδες της Τουρκίας. Μεταξύ αυτών, ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται, οι Αρχές στην Τουρκία εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματικούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των ίδιων τους των ομάδων, με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα, με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο να τα δημοσιοποιεί στο “Χ”. 💥💥💥 FUTBOLDA BAHİS/ŞİKE OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA!



Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erden Timur ve Fatih Kulaksız gözaltında!



Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit… pic.twitter.com/GPfVZWe5Pt December 26, 2025

Τουρκία: Η νέα λίστα με τα ονόματα των συλληφθέντων

Μπαχατίν Μπερκέ Ντεμιρκάν

Ντοκουκάν Τσινάρ

Εγιούπ Τσαν Τεμίζ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φουρκάν Ντεμίρ

Γκοκχάν Παγιάλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαμίτ Μπαϊρακτάρ

Χουσεΐν Αϊμπάρς Τουφεκτσί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιμπραχίμ Γιλμάζ

Ιλκέ Τανκούλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισμαΐλ Καράκας

Μερτ Ακτάς

Τουφάν Καλέτσι

Ερεντέν Τιμούρ

Φιγκέν Ουσκάγια

Εμρά Γκουναϊντίν

Μπουράκ Σοϊλεγέν

Φατίχ Κουλακσίς

Ετσέμ Αλκάς

Εσάτ Μπιλαγιάκ

Μίρζα Σερίφογλου

Ενές Μπαρτάν

Χακάν Τσακίρ

Σερχάτ Ουλμέζ

Ουμούτ Εσέλ

Μπουργκά Τσεμ Ιμαμογκουλάρι

Μπουρτσού Κουρτ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων παικτών, προέδρων συλλόγων, και ενός διαιτητή, για στοιχήματα εμπιστευτικών πληροφοριών. Ένα τουρκικό δικαστήριο αργότερα φυλάκισε 20 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων παικτών της Super Lig.