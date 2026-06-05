Αν γεννήθηκες σε αυτές τις ημερομηνίες, είσαι η πιο “καθαρή” εκδοχή του ζωδίου σου

Τα ζώδια αν και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν εκφράζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, καθώς σύμφωνα με την αστρολογία, παίζει ρόλο η ακριβής ημερομηνία γέννησης. Ειδικότερα, υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες μέσα σε κάθε αστρολογικό κύκλο, κατά τις οποίες εκφράζονται πολύ πιο έντονα τα βασικά γνωρίσματά τους, γι αυτό και δύο άνθρωποι αν και μπορεί να έχουν το ίδιο ζώδιο, δεν παρουσιάζουν τόσες ομοιότητες.

Ειδικότερα επικρατεί η άποψη ότι αν κάποιος έχει γεννηθεί ενδιάμεσα στις ημερομηνίες που ανήκει το ζώδιό του, τότε τα χαρακτηριστικά του είναι πιο “καθαρά” κι “έντονα” σε σχέση με κάποιον άλλον που μπορεί να έχει γεννηθεί στην αρχή ή στο τέλος του εκάστοτε μήνα. Φυσικά ο κανόνας δεν είναι απόλυτος, καθώς εκτός από τον αστρολογικό χάρτη στη διαμόρφωση ενός ατόμου μεγάλο ρόλο παίζουν και πολλοί ακόμη παράγοντες.

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Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ημερομηνίες:

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Οι πιο “χαρακτηριστικοί” Κριοί θεωρείται ότι είναι εκείνοι που έχουν γεννηθεί μετά 1-10 Απριλίου. Πρόκειται για αρκετά δυναμικούς και τολμηρούς χαρακτήρες, που δύσκολα κάνουν πίσω αν έχουν βάλει έναν στόχο.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οι πιο “χαρακτηριστικοί” Ταύροι είναι όλοι όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1-10 Μαΐου. Είναι τα ζώδια που αγαπούν όσο κανείς άλλος την σταθερότητα, γι αυτό και δύσκολα αλλάζουν τις αποφάσεις τους. Γενικότερα θεωρούνται άτομα στα οποία μπορεί κανείς εύκολα να βασιστεί.

ΔΙΔΥΜΟΣ (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Αναμφίβολα οι πιο “άξιοι αντιπρόσωποι” των Διδύμων, είναι όλοι όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1-10 Ιουνίου. Όπως είναι ήδη γνωστό γενικότερα τους είναι αρκετά δύσκολο να μένουν στάσιμοι, θέλοντας συνεχώς να δοκιμάζουν νέα πράγματα, να κάνουν νέες γνωριμίες κτλ. Είναι αρκετά επικοινωνιακοί και καταφέρνουν να προσαρμόζονται και να “ελίσσονται” σε κάθε περίσταση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Οι καρκίνοι είναι από τα πιο συναισθηματικά ζώδια, ωστόσο αυτοί που έχουν γεννηθεί μεταξύ 2 – 12 Ιουνίου είναι άκρως ευαίσθητοι και εκδηλωτικοί. Δεν διστάζουν να εκφράσουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους και αν δεθούν πραγματικά με έναν άνθρωπο, δίνουν όλο τους το είναι γι αυτόν.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι Λέοντες σφύζουν από αυτοπεποίθηση, ενώ χωρίς να προσπαθήσουν σκληρά, πάντα καταφέρνουν να τραβήξουν την προσοχή επάνω τους. Ωστόσο, ένα προβάδισμα παίρνουν εκείνοι που έχουν γεννηθεί μεταξύ 2-12 Αυγούστου.

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ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Οι Παρθένοι είναι τα Νο1 ζώδια όσον αφορά θέματα οργάνωσης και “τάξης”. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό τους, ωστόσο οι “master” του είδους είναι εκείνοι που είναι γεννημένοι μεταξύ 3-12 Σεπτεμβρίου.

ΖΥΓΟΣ (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Οι πιο χαρακτηριστικοί Ζυγοί είναι όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 3-13 Οκτωβρίου. Είναι υπέρμαχοι του δικαίου, γι αυτό όταν καταλάβουν ότι συμβαίνει κάτι άδικο, ακόμη κι αν δεν τους αφορά, εκείνοι προσπαθούν να το λύσουν.

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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Για τους Σκορπιούς δεν χρειάζεται να πούμε πολλά αφού είναι ζώδια που πολλοί φοβούνται, αν και αυτό αποτελεί λανθασμένη άποψη. Πράγματι ειδικότερα όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 2-11 Νοεμβρίου είναι ακόμα πιο διαισθητικοί από άλλους και όταν κάποιος τους αδικήσει κάνουν ό,τι μπορούν για να “πάρουν το αίμα τους πίσω”, ωστόσο δεν είναι ότι θα “βάλουν στο στόχαστρο” έναν άνθρωπο που δεν τους έχει ενοχλήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Οι Τοξότες είναι “ελεύθερα πνεύματα” και τους αρέσει να είναι ανεξάρτητοι και ελεύθεροι να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Ωστόσο, αυτοί που πραγματικά δεν αντέχουν ούτε στο ελάχιστο τον περιορισμό, είναι όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 2-11 Δεκεμβρίου.

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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Όσοι Τοξότες είναι γεννημένοι μεταξύ των ημερομηνιών 1-10 Ιανουαρίου, δεν πρόκειται να μην πετύχουν τον στόχο τους. Είναι τόσο πειθαρχημένοι και επίμονοι που τίποτα δεν μπορεί να σταθεί δυνατό να τους αποσπάσει την προσοχή όταν βάλουν κάτι στο μυαλό τους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Οι Υδροχόοι είναι τα ζώδια που πάντα κάνουν την διαφορά και είναι πιο “μπροστά” από την εποχή τους. Είναι πρωτοπόροι με τους πιο χαρακτηριστικούς να είναι όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 30 Ιανουαρίου με 8 Φεβρουαρίου.

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ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Last but not least είναι οι Ιχθύες, των οποίων δύσκολα μπορεί κανείς να ξεπεράσει την διαίσθηση. Πρόκειται για τους ονειροπόλους του αστρολογικού χάρτη, ενώ παράλληλα είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι, έχοντας ένα μικρό προβάδισμα όλοι όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1-10 Μαρτίου.