Μάριος Οικονόμου: Η πορεία σε ΑΕΚ, Παναιτωλικό, Ιταλία και το πρωτάθλημα Δανίας – Το βιογραφικό του πρώην ποδοσφαιριστή που πέθανε σε ηλικία 33 ετών

Έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου την Δευτέρα 1/6.

Ο 34χρονος πέθανε μετά τις 3 το μεσημέρι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες έπειτα από τροχαίο.

Ο Μάριος Οικονόμου γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και ξεχώρισε για τη σωματική του δύναμη, την αμυντική του συνέπεια και την εμπειρία που απέκτησε σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου ανέδειξε το ταλέντο του και προσέλκυσε το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ιταλία με τις ομάδες Cagliari Calcio, Bologna FC 1909, SSC Bari και SPAL, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από τη Serie A και τη Serie B.

Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, με την οποία κατέγραψε σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αργότερα αγωνίστηκε στην FC Copenhagen (κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Δανίας και ένα Κύπελλο), στη UC Sampdoria και στον Παναιτωλικός.

Σε διεθνές επίπεδο φόρεσε τη φανέλα της Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του το 2016 και καταγράφοντας συνολικά δέκα συμμετοχές με το εθνόσημο. Έπειτα από 13 χρόνια επαγγελματικής παρουσίας στα γήπεδα, ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2024.