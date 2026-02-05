Θανάσης Σκουρτόπουλος: Θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ – Το “αντίο” της ΕΟΚ, ενός λεπτού σιγή στους αγώνες του πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο

Στο πένθος βυθίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) το ελληνικό μπάσκετ μετά τον θάνατο του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή, Θανάση Σκουρτόπουλου.

Ο θάνατος του Θανάση Σκουρτόπουλου έχει βυθίσει στη θλίψη το ελληνικό μπάσκετ, με την ΕΟΚ και τη Stoiximan GBL να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και την Ομοσπονδία να ανακοινώνει ότι θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού σε όλες τις διοργανώσεις της μέχρι τη Δευτέρα (9/2).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

“Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2″.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan GBL:

“Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Εκφράζουν επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Θα θυμόμαστε πάντα τον Θανάση Σκουρτόπουλο για την προσφορά όπως επίσης την αγάπη του στο μπάσκετ ως αθλητής και στην συνέχεια προπονητής και για τον προσηνή χαρακτήρα του”.

ΑΕΚ: “Πώς να εξηγήσεις τώρα τα αδιανόητα;”

Η ΑΕΚ θρηνεί τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Ο Σκουρτόπουλος υπήρξε αθλητής της Ένωσης από το 1982 έως το 1991, ενώ διατέλεσε και assistant coach της ομάδας από το 2000 έως το 2005.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Συγκλονισμένη η οικογένεια της «Βασίλισσας» αποχαιρετά ένα επίλεκτο μέλος της.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, πρώην αθλητής μας επί σειρά ετών και πρώην προπονητής μας (ως συνεργάτης του Κόουτς Σάκοτα, αλλά και των Ντούσαν Ίβκοβιτς, Φώτη Κατσικάρη) «έφυγε» από τη ζωή από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 60 ετών.

Και πώς να εξηγήσεις τώρα τα αδιανόητα;

Ο Θανάσης με την ΑΕΚ πανηγύρισε ως μέλος του τεχνικού επιτελείου το πρωτάθλημα Ελλάδος του 2002 και το Κύπελλο Ελλάδος του 2001.

Υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ από το 1982 έως το 1991.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε βοηθός προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ενώ το 2018 ανέλαβε καθήκοντα ως πρώτος. Υπό την καθοδήγησή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε στο Μουντομπάσκετ του 2019, ενώ αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2022 έχοντας ως απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην Αστόρια Μπίντγκοστς στην Πολωνία, στην Εθνική Κατάρ και, από τον Ιούλιο του 2025, βρισκόταν στον πάγκο της πρωταθλήτριας Μογγολίας, Χάσιν Χουλεγούντ.

Η ΑΕΚ BC και ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος εκφράζουν την θλίψη τους, συμμετέχουν στο πανελλήνιο πένθος για τον αδόκητο χαμό του και αποστέλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

Καλό Ταξίδι στο Αιώνιο Φως, Θανάση”.

Παναθηναϊκός για Σκουρτόπουλο: “Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος”

Ο Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσής του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα.



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια… pic.twitter.com/79sg2QTzBA— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 5, 2026

Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα.

Ολυμπιακός: “Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει“

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επίσης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για τον απρόσμενο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, σε ηλικία 60 ετών.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει”.