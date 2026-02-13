Θανάσης Σκουρτόπουλος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Έλληνα προπονητή

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος και το ελληνικό μπάσκετ βυθίστηκε στο πένθος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (13/02) Χαϊδάρι.

Την προηγούμενη Πέμπτη πέθανε ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Θανάσης Σκουρτόπουλος, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Σήμερα οι δικοί του άνθρωποι του είπαν το τελευταίο αντίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το “παρών” στην κηδεία του έδωσαν άνθρωποι του αθλητισμοί, ενώ μεταξύ άλλων, κατέθεσαν στεφάνια οι παλαίμαχοι της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, αλλά και η ελληνική ομοσπονδία.