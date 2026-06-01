Καιρός σήμερα: Αίθριος με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και ασθενείς ανέμους – Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα (1/6) ανήμερα του Αγίου Πνεύματος καθώς με χαρακτηριστικά καλοκαιριού μπαίνει όπως είναι φυσιολογικό ο Ιούνιος.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Με καλοκαιρινή διάθεση μπαίνει ο Ιούνιος καθώς αίθριος θα είναι ο καιρός την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.