Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος και επίσημα από την Φενέρμπαχτσε ο Ουίλμπεκιν

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Τέλος και επίσημα από την Φενέρμπαχτσε ο Ουίλμπεκιν
Γεράσιμος Λυμπέρης

Παρελθόν από την Φενέρμπαχτσε αποτελεί και επίσημα την Δευτέρα 30/3 ο Σκότι Ουίλμπεκιν όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Ο έμπειρος γκαρντ που ανήκε στην Φενέρμπαχτσε από τη σεζόν 2022-2023 αποχώρησε από την ομάδα και ετοιμάζεται πλέον για τον νέο σταθμό στην καριέρα του.

Αναλυτικά:

Ευχαριστούμε για όλα, Scottie Wilbekin!

Η ομάδα μπάσκετ ανδρών της Fenerbahçe Beko ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, με τον παίκτη μας Scottie Wilbekin, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ μας τη σεζόν 2022-23 και συνέβαλε σε πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας.

Ευχαριστούμε τον Scottie Wilbekin για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του.

