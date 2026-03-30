Τέλος και επίσημα από την Φενέρμπαχτσε ο Ουίλμπεκιν

Παρελθόν από την Φενέρμπαχτσε αποτελεί και επίσημα την Δευτέρα 30/3 ο Σκότι Ουίλμπεκιν όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Ο έμπειρος γκαρντ που ανήκε στην Φενέρμπαχτσε από τη σεζόν 2022-2023 αποχώρησε από την ομάδα και ετοιμάζεται πλέον για τον νέο σταθμό στην καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını… pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 30, 2026

Αναλυτικά:

Ευχαριστούμε για όλα, Scottie Wilbekin!

Η ομάδα μπάσκετ ανδρών της Fenerbahçe Beko ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, με τον παίκτη μας Scottie Wilbekin, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ μας τη σεζόν 2022-23 και συνέβαλε σε πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας.

Ευχαριστούμε τον Scottie Wilbekin για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του.