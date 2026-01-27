Τέλης Μυστακίδης: Συντετριμμένος μετά την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στη Ρουμανία με νεκρούς φίλους της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος είναι συντετριμμένος από όσα συνέβησαν και στέκεται στο πλευρό αυτών που τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές.

Τέλης Μυστακίδης