Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε για υπόθεση ναρκωτικών

Στη σύλληψη του προέδρου της Φενέρμπαχτσε Στίβεν Σαντετίν Σαράν, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Σαντετίν Σαράν κατηγορείται για «προμήθεια και χρήση ναρκωτικών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

Ο Πρόεδρός μας, κ. Sadettin Saran, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο Πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Ο Πρόεδρός μας, κ. Sadettin Saran, θα αφήσει πίσω του αυτές τις μέρες και θα συνεχίσει να εργάζεται αποφασιστικά για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, Şekip Mosturoğlu, τα μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του Προέδρου μας, κ. Sadettin Saran, τον συνοδεύουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.