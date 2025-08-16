Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο της Μπόρνμουθ (Βίντεο)

Από την ρατσιστική επίθεση οπαδού της Λίβερπουλ σε παίκτη της Μπόρνμουθ σημαδεύτηκε ο αγώνας για την 1η αγωνιστική της Premier League.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, ο 47χρονος άνδρας σε αμαξίδιο που επιτέθηκε ρατσιστικά στον παίκτη της Μπόρνμουθ Σεμένιο, συνελήφθη μετά από καταγγελία του ίδιου του παίκτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, ο Σεμένιο πήγε να εκτελέσει ένα πλάγιο, με τον οπαδό να πηγαίνει κοντά του και να του επιτίθεται λεκτικά. Ο παίκτης ανέφερε το περιστατικό άμεσα στον πάγκο της ομάδας του και οι άνθρωποι της Μπόρνμουθ το είπαν στον διαιτητή ώστε να απομακρυνθεί άμεσα ο οπαδός από τις εξέδρες. Just a Liverpool fan casually racially abusing Antoine Semenyo



Watch this get swept under the carpet by Sky, Carragher and everyone else related to LFCpic.twitter.com/iPt2MpU4fY— Lea (@Lea_EFC) August 15, 2025

Ο Σεμένιο ανέφερε στον διαιτητή ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση και ο Άντονι Τέιλορ αμέσως διέκοψε τον αγώνα για λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στους δύο τεχνικούς, στους δύο αρχηγούς, αλλά και να υπάρξει σχετική σύσταση από τα μεγάφωνα.

Άμεσα επενέβη η αστυνομία και οδήγησε τον οπαδό της Λίβερπουλ εκτός Ανφιλντ. Παρά τα όσα συνέβησαν, ο Σεμένιο δεν πτοήθηκε και μάλιστα σημείωσε δύο γκολ, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του σε 2-2 πριν εν τέλει η Λίβερπουλ απαντήσει και πάρει την νίκη με 4-2.

Μετά το ματς, ο Σεμένιο έσπασε τη σιωπή του στο Instagram ρωτώντας «πότε θα σταματήσει αυτό», αφού ένας οπαδός ανέβασε κάτω από μία από τις φωτογραφίες του emoji με μαϊμού.

Οργισμένος για το περιστατικό εμφανίστηκε και ο αρχηγός της Μπόρνμουθ, Ανταμ Σμιθ, μιλώντας στο Sky Sports: «Είναι εντελώς απαράδεκτο, είμαι σοκαρισμένος που συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Δεν ξέρω πως συνέχισε ο Αντ (σ.σ. Αντουάν) και σημείωσε δύο γκολ. Λυπάμαι πολύ.

Ένιωσα θυμό και είπα στον διαιτητή ότι ο οπαδός της Λίβερπουλ έπρεπε να απομακρυνθεί αμέσως και η αστυνομία το τακτοποίησε. Οι παίκτες της Λίβερπουλ ήταν πολύ υποστηρικτικοί προς τον Αντουάν. Έχουμε κάνει συζητήσεις με την Premier League για αυτό και είναι ένα θέμα που το παίρνουν σοβαρά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε».