Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: Πρεμιέρα με νίκη για τους πρωταθλητές της Premier League

Η Λίβερπουλ μπήκε με το δεξί στην Premier League καθώς επικράτησε 4-2 εντός έδρας της Μπόρνμουθ το βράδυ της Παρασκευής 15/8.

Η Λίβερπουλ, με τον Κώστα Τσιμίκα να μένει ξανά εκτός προηγήθηκε στο 37ο λεπτό με τον Εκιτικέ, με τον Γκάκπο να κάνει το 2-0 στο 49ο λεπτό. Η Μπόρνμουθ ισοφάρισε σε 2-2 με δυο γκολ του Σεμένιο (64′, 76′).

Ωστόσο, οι Κιέζα (88′) και Σαλάχ (90+4′) δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη κάνοντας το 4-2.