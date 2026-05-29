Αμοργός: Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στην Αρκεσίνη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/05) στην περιοχή της Αρκεσίνης Αμοργού.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω της αυτόματης εκτίμησής του, ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:36, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.