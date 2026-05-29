Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Αυτή είναι η αποστολή του Λουίς Ενρίκε για τον τελικό του Champions League

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οδεύει προς τον αυριανό (30/5) τελικό του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν που αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης.

Ουσμάν Ντεμπελέ και Ασράφ Χακίμι επιστρέφουν τα τελευταία 24ωρα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της γαλλικής ομάδας, ο Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσε αποστολή χωρίς απουσίες για τον τελικό του Champions League.

Την ίδια στιγμή, στις επιλογές του Λουίς Ενρίκε βρέθηκαν και δυο 18χρονοι, ο Ντρο Φερνάντεθ και ο Ιμπραχίμ Εμπαγέ.