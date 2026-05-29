Μαρία Σάκκαρη – Roland Garros: Ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββάτου σε κεντρικό κορτ – Η ώρα του αγώνα

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε ην Κλερ Λιου με 2-1 σετ και προκρίθηκε στη φάση των “32” του Roland Garros όπου θα αντιμετωπίσει την 24χρονη Πολωνή τελίστρια (και qualifier) Μάγια Τσβαλίνσκα (Νο.114 στον κόσμο).

Ο αγώνας τους στο Roland Garros θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/5) στο “Simonne-Mathieu”και το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 12 το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όποια από τις δυο προκριθεί στην επόμενη φάση, θα παίξει είτε με την Ντιάν Παρί, είτε με την Αμάντα Ανισίμοβα.