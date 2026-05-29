Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι της μητέρας του και την ακινητοποιήσαν ενώ κοιμόταν

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην μητέρα του σπουδαίου προπονητή και παίκτη Σίνισα Μιχαϊλόβιτς καθώς διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του και έκλεψαν πολύτιμα αντικείμενα.

Μάλιστα όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Σερβία, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι και ακινητοποιήσαν την μητέρα του την ώρα που κοιμόταν και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα και αντικείμενα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας. Μεταξύ των όσων εκλάπησαν περιλαμβάνονται προσωπικά ενθύμια από τη σπουδαία καριέρα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, όπως συλλεκτικές φανέλες, τρόπαια, φωτογραφίες και άλλα αναμνηστικά.

Ο αδελφός του Μιχαΐλοβιτς, Ντράζεν, επιβεβαίωσε το συμβάν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Sramna pljačka Mihine kuće!#novosti #vesti #hronika #mihajlovic #srbija https://t.co/Ter68MucNa— Večernje novosti (@novosti_rs) May 29, 2026

Να πούμε εδώ ότι ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σερβικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος έφυγε από τη ζωή το 2022, ύστερα από πολυετή μάχη με τη λευχαιμία.