ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι της μητέρας του και την ακινητοποιήσαν ενώ κοιμόταν

Εκλάπησαν πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι του θρυλικού παίκτη και προπονητή

Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι της μητέρας του και την ακινητοποιήσαν ενώ κοιμόταν
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην μητέρα του σπουδαίου προπονητή και παίκτη Σίνισα Μιχαϊλόβιτς καθώς διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του και έκλεψαν πολύτιμα αντικείμενα.

Μάλιστα όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Σερβία, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι και ακινητοποιήσαν την μητέρα του την ώρα που κοιμόταν και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα και αντικείμενα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας. Μεταξύ των όσων εκλάπησαν περιλαμβάνονται προσωπικά ενθύμια από τη σπουδαία καριέρα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, όπως συλλεκτικές φανέλες, τρόπαια, φωτογραφίες και άλλα αναμνηστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αδελφός του Μιχαΐλοβιτς, Ντράζεν, επιβεβαίωσε το συμβάν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Να πούμε εδώ ότι ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σερβικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος έφυγε από τη ζωή το 2022, ύστερα από πολυετή μάχη με τη λευχαιμία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ