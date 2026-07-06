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Ολυμπιακός: Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση για την σεζόν 2026-27

Το μήνυμα της "ερυθρόλευκης" ΠΑΕ

Ολυμπιακός: Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση για την σεζόν 2026-27
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) την νέα εκτός έδρας εμφάνιση για την σεζόν 2026-27.

Ο νεαποκτηθείς Πάμπλο Μαφέο μαζί με τον Ζέλσον Μαρτίνς ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που επιλέχθηκαν από την ΠΑΕ για να παρουσιάσουν την νέα εμφάνιση των “ερυθρολεύκων”.

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“Όπου και αν πάμε, κουβαλάμε τα χρώματά μας μαζί μας. Σας παρουσιάζουμε τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27”, αναφέρει ο Ολυμπιακός μέσω ανάρτησής του.

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