Συναγερμός με Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό: Πήγε στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στην μέση

Συναγερμός σήμανε κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Ο Βεζένκοβ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων προς το τέλος της 3ης περιόδου, ζήτησε αλλαγή κι έπιασε τη μέση του.

Με 38.2″ για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Βούλγαρος φόργουορντ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας 16 πόντους.