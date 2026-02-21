Συναγερμός με Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό: Πήγε στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στην μέση
Πονάει στην μέση
Συναγερμός σήμανε κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.
Ο Βεζένκοβ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων προς το τέλος της 3ης περιόδου, ζήτησε αλλαγή κι έπιασε τη μέση του.
Με 38.2″ για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Βούλγαρος φόργουορντ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας 16 πόντους.
