Allwyn Final 8: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην κερκίδα

Απόφαση της αστυνομίας η τοποθέτηση των οπαδών, λέει η ΕΟΚ

Allwyn Final 8: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην κερκίδα
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του σπουδαίου τελικού του Allwyn Final 8 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού καθώς προκλήθηκε επεισόδιο μικρής κλίμακας μεταξύ οπαδών.

Οι «πράσινοι» είχαν πάρει τη θέση τους στην κερκίδα και οι «ερυθρόλευκοι» εισήλθαν στο ίδιο μέρος, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Η ΕΟΚ ανέφερε ότι η τοποθέτηση των οπαδών των δύο ομάδων ήταν απόφαση της αστυνομίας.

