Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Κυριακής 6/12

Πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δε δυσκολεύτηκε να επιβληθεί με 3-0 του ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες έκλεισαν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League στην κορυφή της βαθμολογίας, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν αύριο (7/12) οι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που ακολουθούν.

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, έμεινε στους 9 βαθμούς και τη 12η θέση, και στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ματς που ακολουθεί με τον ουραγό Πανσερραϊκό (13/12, 18:00 – Παγκρήτιο). Υπενθυμίζεται πως Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα τα πούνε και στις 3 Ιανουαρίου 2026, στο Παγκρήτιο, διεκδικώντας το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα (13η αγωνιστική)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (5μμ)

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ατρόμητος (9μμ)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)

Η βαθμολογία της Super League