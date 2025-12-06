Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Κυριακής 6/12
Με οδηγό τον Ελ Κααμπί οι Πειραιώτες
Πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δε δυσκολεύτηκε να επιβληθεί με 3-0 του ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Κάπως έτσι οι Πειραιώτες έκλεισαν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League στην κορυφή της βαθμολογίας, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν αύριο (7/12) οι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που ακολουθούν.
Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, έμεινε στους 9 βαθμούς και τη 12η θέση, και στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ματς που ακολουθεί με τον ουραγό Πανσερραϊκό (13/12, 18:00 – Παγκρήτιο). Υπενθυμίζεται πως Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα τα πούνε και στις 3 Ιανουαρίου 2026, στο Παγκρήτιο, διεκδικώντας το Σούπερ Καπ Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα (13η αγωνιστική)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (5μμ)
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΚ – Ατρόμητος (9μμ)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)
Η βαθμολογία της Super League
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις