Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Με «όργια» του Ελ Κααμπί νίκησε πριν την Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ εντός έδρας με τον Ελ Κααμπί να σημειώνει δυο γκολ για τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες με δυο γκολ του Μαροκινού (33′, 40′) και ένα από τον Στρεφέτσα πήραν ένα ακόμα τρίποντο και έφτασαν τους 34 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ πλέον ετοιμάζονται για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας.

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, έμεινε στους 9 βαθμούς και τη 12η θέση, και στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ματς που ακολουθεί με τον ουραγό Πανσερραϊκό (13/12, 18:00 – Παγκρήτιο). Υπενθυμίζεται πως Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα τα πούνε και στις 3 Ιανουαρίου 2026, στο Παγκρήτιο, διεκδικώντας το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν (67’ Καλογερόπουλος), Ροντινέι, Έσε (75’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μάρτινς (66’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (75’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λιούις (85’ Καινουργιάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (76’ Βούκοτιτς), Μπαϊνοβιτς (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Φούντας, Νους (46’ Σενγκέλια), Θεοδοσουλάκης (71’ Ράκονιατς).