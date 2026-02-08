Super League: Η βαθμολογία μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι – Στην κορυφή η ΑΕΚ, στο +2 από τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ με την εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό είναι κερδισμένη της 20ης αγωνιστικής της Super League αφήνοντας στο -2 τον Ολυμπιακό που ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Οι “πράσινοι” μείωσαν την απόσταση στο -6 εκμεταλλευόμενοι την γκέλα του Λεβαδειακού, ενώ ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Άρη παραμένει στο -3 από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2

Αρης – ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45

4. Λεβαδειακός 38

————————————-

5. Παναθηναϊκός 32

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24

————————————–

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ