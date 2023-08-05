Στον τελικό του Los Cabos ο εξαιρετικός Τσιτσιπάς – «Κάθαρισε» με άνεση το ματς με τον Τσόριτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά «Los Cabos Open», που είναι «250άρι» και ολοκληρώνεται αύριο (6/8) στο Μεξικό, καθώς στον ημιτελικό επικράτησε του Μπόρνα Τσόριτς με 2-0 σετ (6-3, 6-2).

Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη) μπήκε αποφασισμένος να μην… ξαναζήσει το «θρίλερ» του προημιτελικού με τον Τζάρι και αφού διατήρησε το σερβίς του μέχρι και το πέμπτο game, έκανε break στον Μπόρνα Τσόριτς (Νο 15 στον κόσμο), προηγήθηκε με 4-2 και έφθασε με άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ, μετά από 38 λεπτά αγώνα.

Συνεχίζοντας με… άγριες διαθέσεις και στο δεύτερο σετ, ο «Tsitsifast» έκανε break στο πρώτο game και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε του Κροάτη με 3-1, ενώ αμέσως μετά ο Ελληνας τενίστας «έσπασε» και πάλι το σερβίς του Τσόριτς, για να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Η συνέχεια, είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Τσιτσιπά να φθάνει με χαρακτηριστική άνεση στην επικράτηση, μετά από 35 λεπτά.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον αυριανό (6/8) τελικό του τουρνουά, θα είναι ο Αυστραλός, Αλεξ Ντε Μινόρ, ο οποίος επικράτησε στον -χρονικά- πρώτο ημιτελικό του Γερμανού, Ντομινίκ Κέπφερ με 6-2, 6-7(5), 6-1.

