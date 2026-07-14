45 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο – Αυξημένη προσοχή στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου

Σε 45 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Αρκετές από αυτές, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Μεταξύ των σημαντικότερων περιστατικών ήταν η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 και επιχείρησαν συνολικά 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 12 εναέρια μέσα και drone επιτήρησης, ενώ η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. 🔥 45 αγροτοδασικές #πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

🔗 https://t.co/gP8vDbAwRx pic.twitter.com/E5R1chUIaT— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Σημαντική κινητοποίηση σημειώθηκε επίσης στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο Ύπατο Βοιωτίας, στα Ψακούδια Χαλκιδικής, καθώς και στην Κνωσό Κρήτης, όπου για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν επισκέπτες από τον αρχαιολογικό χώρο.

Παράλληλα, όπως τονίζεται σε ενημέρωση του υπουργείου, πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Οινόφυτα Βοιωτίας, Μεσσηνία και Ροδόπη αντιμετωπίστηκαν άμεσα, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασής τους.

Για αύριο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω και στην Περιφέρεια Κρήτης.

Σε Red Code 4 περιοχές

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει Red Code στις περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4 και έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυτών, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

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Όπως τονίζεται από το υπουργείο, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, καθώς και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

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Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

«Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

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Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.