Παρότι η EOK είχε ποντάρει στην διεξαγωγή της τελικής φάσης του Eurobasket 2029, τελικά η FIBA αποφάσισε να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας η διεξαγωγή ενός ομίλου.

Συγκεκριμένα, όπως αποφασίστηκε στη Ρίγα της Λετονίας, οι τέσσερις όμιλοι θα πραγματοποιηθούν σε Ισπανία, Ελλάδα, Εσθονία και Σλοβενία, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί στην Ισπανία.

Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησε στην πρωτεύουσα της Λετονίας ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων, Νίκος Ζήσης, ο εκ των υπευθύνων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τσαρτσαρής, ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος και η αναπληρώτριά του, Τότα Γκολφινοπούλου.

FIBA EuroBasket in 2029 will be MASSIVE!



🇪🇸 Spain | Group + Final Phase

🇬🇷 Greece | Group Phase

🇪🇪 Estonia | Group Phase

🇸🇮 Slovenia | Group Phase pic.twitter.com/iUYnptbvlh