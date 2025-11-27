Στα χέρια του Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές – Ιστορική στιγμή για την ομάδα

Στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη πέρασε οριστικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού έπεσαν οι σχετικές υπογραφές, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μπασκετικού τμήματος με τον Έλληνα επιχειρηματία να είναι πλέον κάτοχος του 60,8% των μετοχών.

Η σημερινή ημέρα καταγράφεται πλέον ως μια από τις καθοριστικές στιγμές στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ και αυτό διότι ο Δικέφαλος γυρίζει σελίδα και μπαίνει σε νέα εποχή και όνειρο όλων πλέον είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα που μπορεί ξανά να στοχεύει στο κορυφαίο επίπεδο, τόσο σε εγχώριο, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εντός των επόμενων ωρών θα ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ, ενώ όπως από χθες είναι γνωστό στις 17 Δεκεμβρίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να καθοριστεί το νέο ΔΣ και να μπουν χρήματα μέσω ΑΜΚ στα ταμεία της ΚΑΕ.