Σκωτία – Ελλάδα: Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό»

Τη δική της μάχη κόντρα στην Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνει η Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης 9/10

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα θέλει τη νίκη προκειμένου να προσπεράσει στη βαθμολογία του ομίλου την Σκωτία και να ετοιμαστεί για την επόμενη μάχη με την Δανία εκτός έδρας την Κυριακή.

Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από την εστία, με τους Βαγιανίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να είναι στην άμυνα, τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή και τους Τζόλη, Μπακασέτα και Μασούρα να είναι πίσω από τον Παυλίδη.