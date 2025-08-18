Σεμένιο: Απαγόρευση εισόδου στον οπαδό της Λίβερπουλ που επιτέθηκε ρατσιστικά στον επιθετικό της Μπόρνμουθ
Καταδίκασε την πράξη σύσσωμο το αγγλικό ποδόσφαιρο
Η αστυνομία της Βρετανίας έκανε γνωστή την τιμωρία του οπαδού της Λίβερπουλ που επιτέθηκε φραστικά με ρατσιστική ρητορική στον Σεμένιο της Μπόρνμουθ.
Στον 47χρονο φίλο των «κόκκινων» που βρισκόταν σε αμαξίδιο απαγορεύτηκε τόσο η είσοδος στα γήπεδα της Premier League όσο και το να πλησιάσει σε αυτά σε ακτίνα ενός μιλίου ενώ ταυτόχρονα η έρευνα συνεχίζεται. Ο ίδιος είχε συλληφθεί ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος.
Το αγγλικό πρωτάθλημα έδειξε με αυτή τη κίνηση ότι καταδικάζει κάθε μορφή ρατσιστικής επίθεσης και ότι δε θα επιτρέψει σε οπαδούς με τέτοιες διαθέσεις να παρευρίσκονται στα αγγλικά γήπεδα. Επίσης η διοίκηση της Λίβερπουλ τόνισε πως καταδικάζει αυτές τις συμπεριφορές, όπως και οι παίκτες της. Στο πλεύρο του παίκτη φυσικά και ολόκληρος ο οργανισμός της Μπόρνμουθ.
