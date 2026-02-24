Σάσα Βεζένκοφ: Κλήθηκε στην εθνική Βουλγαρίας όμως δεν θα ακολουθήσει την αποστολή

Ανάμεσα στις κλήσεις στην αποστολή της εθνικής Βουλγαρίας για το Eurobasket του 2029 και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος όμως δεν θα ακολουθήσει την ομάδα.

Η ομάδα της Βουλγαρίας αντιμετωπίζει την Νορβηγία στις 29/02 και έπειτα την Αρμενία στις 02/03, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να μην είναι στα πλάνα του Λιούμπομιρ Μίντσεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος στις 21/02, ο Βεζένκοφ αποχώρησε με τραυματισμό στην μέση στα τέλη του 3ου δεκαλέπτου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον προστατεύει εν’ όψη του αγώνα της Τετάρτης 25/02 με την Ζαλγκίρις (20:00, Novasports Prime).