Σάμσουνσπορ: Με φανέλα εμπνευσμένη από τον Κεμάλ και τη Γενοκτονία των Ποντίων κόντρα στον Παναθηναϊκό (βίντεο+φωτογραφίες)

Για τα playoffs του Europa League

Σάμσουνσπορ: Με φανέλα εμπνευσμένη από τον Κεμάλ και τη Γενοκτονία των Ποντίων κόντρα στον Παναθηναϊκό (βίντεο+φωτογραφίες)
ΦΩΤΟ: Süper Lig Günlüğü
DEBATER NEWSROOM

Την Σάμσουνσπορ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στο ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, αίσθηση έχει προκαλέσει η εμφάνιση με την οποία, ενδέχεται να αγωνιστεί η τουρκική ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μακριά από τα συνηθισμένα, ερυθρόλευκα, χρώματα της, η δεύτερη φανέλα της Σάμσουνσπορ, είναι αφιερωμένη στον εθνικό ηγέτη της γειτονικής χώρας, Κεμάλ Ατατούρκ.

Η συγκεκριμένη λοιπόν εμφάνιση, έχει παρουσιαστεί και απαθανατίζει το μπλε της Θάλασσας, ενώ στο βάθος φαίνονται αχνά, τα μάτια του Ατατούρκ. Μάλιστα η συγκεκριμένη φανέλα, έχει λανσαριστεί με αναφορές στη 19η Μαΐου του 1919, που στη χώρα μας είναι συνδεδεμένη με την ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Στην καμπάνια της συγκεκριμένης φανέλας, έχει δοθεί ο τίτλος: «Yol Gosteren Bir Cift Goz», δηλαδή: «Ένα Ζευγάρι Ματιών που Δείχνει τον Δρόμο».

