Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της πρόκρισης των «πρασίνων» στα playoffs του Europa League (Βίντεο)

Την πρόκριση του στα playoffs του Europa League πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ το βράδυ της Πέμπτης 14/8.

Στο «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» της Κρακοβίας ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ έμειναν ξανά στο 0-0 στα 90’ και στα 120’ λεπτά του αγώνα, όμως στα πέναλτι «μίλησε» ξανά η κλάση του 27χρονου γκολκίπερ που απέκρουσε τις εκτελέσεις των Ναζαρίνα, Κάουα Ελίας και Πέδρο Ενρίκε οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στα Play off του Europa League, όπου τον περιμένει πλέον η τουρκική Σαμσουνσπορ (21 και 28/8).

Μάλιστα, η «πράσινη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης.