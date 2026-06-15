ΗΠΑ: “Ανοιχτά χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ” λέει ο Βανς – “Επιδιώκουμε να λαμβάνουμε τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών” απαντάει η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά μακροπρόθεσμα χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής θα εκπροσωπήσουν το Ιράν στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή στην Ελβετία και ότι πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας πρέπει ακόμη να διευθετηθούν.

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Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Ιράν θα χρεώνει μάλλον τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά διόδια, στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου που συνομολογήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ιράν: Τι σημαίνουν τα ναυτικά τέλη για τα καύσιμα

Το Ιράν έχει αποφασίσει να αυξήσει την επιρροή του στα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου με ΉΠΑ και Ισραήλ σε ένα καθεστώς που φαίνεται πως ήρθε για να μείνει από την πλευρά της Τεχεράνης.

Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από τον περασμένο μήνα έμποροι πετρελαίου και ναυτιλιακές εταιρείες προχώρησαν σε ιδιωτικές συμφωνίες με το Ιράν για την απρόσκοπτη διέλευση από το κρίσιμο εμπορικό πέρασμα της Μέσης Ανατολής. Το ποσό του τέλους που θα διαχειρίζεται το Ιράν θα διαμορφωθεί στα 2 εκατ. δολάρια ανά δεξαμενόπλοιο, ποσό που φέρεται να χρέωσε το καθεστώς σε τουλάχιστον ένα πλοίο σύμφωνα με τη Lloyd’s List.

Θα αυξηθεί η ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου;

Εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία και τα Στενά του Ορμούζ δοθούν ξανά στην κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς, το ερώτημα παραμένει για τα διόδια που θα επιβάλλει το Ιράν και πως αυτά θα επηρεάσουν το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με μελέτη της Kpler η επιβολή τέλους διέλευσης στο Ορμούζ θα ήταν λιγότερο επιβαρυντικό για τις τιμές του πετρελαίου από το πλήρες κλείσιμο των Στενών, εφόσον οι διελεύσεις των δεξαμενόπλοιων επέστρεφαν στα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 140 πλοίων την ημέρα.

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Στο μεταξύ, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εξίσωση για το Κατάρ, το οποίο εξάγει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG σε μία συνθήκη που επηρεάζει πολύ και την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς υπάρχει συμφωνία για το εμπόριο φυσικού αερίου στην Ευρώπη κυρίως μετά το κλείσιμο της κάνουλας από την πλευρά της Ρωσίας. Η παράκαμψη του Ορμούζ δεν θα απαιτούσε μόνο νέους αγωγούς για το Κατάρ, αλλά και τεράστιες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγροποίησης στα λιμάνια, ώστε το φυσικό αέριο των αγωγών να μπορεί να μετατραπεί σε LNG και να εξαχθεί διεθνώς.

Ο όρος που μπήκε τελευταία στιγμή στην συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΜΜΕ στην Τεχεράνη, οι ΗΠΑ έκαναν αποδεκτό το αίτημα του Ιράν για «τέλη» ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ μετά την παρέλευση των 60 ημερών.

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«Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», γράφει το Fars επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

«Η χρήση του όρου “ναυτιλιακές υπηρεσίες” σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί την καταβολή τελών στο Ιράν», διευκρινίζει το πρακτορείο.

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Το ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή με γνώση των τροποποιήσεων στο τελικό κείμενο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αναφέρει πως η αναθεωρημένη διατύπωση αναγνωρίζει τον ρόλο του Ιράν και του Ομάν στο μέλλον των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Ορμούζ.

«Στις τελευταίες ώρες των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου υπέστη τροποποιήσεις που τόνιζαν κατηγορηματικά και ρητά την άσκηση της κυριαρχίας του Ιράν και του Ομάν επί του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε η πηγή.

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Η επιρροή της συγκεκριμένης απόφασης, εφόσον ισχύει, μπορεί να επιφέρει επιπλέον βάρη στο εμπόριο κρίσιμων υλών όπως όπως λιπάσματα, καύσιμα αεροσκαφών, ήλιο και αλουμίνιο. Από την άλλη, μία ενδεχόμενη άρνηση των ΗΠΑ, θα φέρει νέα εκτροπή στην υπόθεση “ειρήνη στην Μέση Ανατολή”.