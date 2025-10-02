Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague

Στόχος να κλείσει την "διαβολοβδομάδα" με 2/2

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός κατάφερε είχε μία δύσκολη αλλά νικηφόρα πρεμιέρα στην EuroLeague επικρατώντας της Μπασκόνια 102-96.

Απόψε (2/10), οι “ερυθρόλευκοι” θα κοιτάξουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στην πρώτη ‘διαβολοβδομάδα” της σεζόν αντιμετωπίζοντας την “πληγωμένη” Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηττήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια.

Η αναμέτρηση στη Μαδρίτη, είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.

