Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague
Στόχος να κλείσει την "διαβολοβδομάδα" με 2/2
Ο Ολυμπιακός κατάφερε είχε μία δύσκολη αλλά νικηφόρα πρεμιέρα στην EuroLeague επικρατώντας της Μπασκόνια 102-96.
Απόψε (2/10), οι “ερυθρόλευκοι” θα κοιτάξουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στην πρώτη ‘διαβολοβδομάδα” της σεζόν αντιμετωπίζοντας την “πληγωμένη” Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηττήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια.
Η αναμέτρηση στη Μαδρίτη, είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις