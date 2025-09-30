Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Θρίαμβος των ερυθρολεύκων στην πρεμιέρα της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη την Euroleague, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπασκόνια με 102-96, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των Τάιλερ Ντόρσεϊ (21 πόντοι), Νίκολα Μιλουτίνοφ (12 πόντοι, 14 ριμπάουντ) και Σάσα Βεζένκοφ (24 πόντοι, 13 ριμπάουντ).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμά της σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με συνεχή εναλλαγή σκορ, κατακτώντας το ροζ φύλλο αγώνα στην πρεμιέρα.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague (02/10, 21:45), ενώ η Μπασκόνια θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να παίξει με τη Βιλερμπάν (03/10, 21:00).



