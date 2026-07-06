Έχετε αυτά τα κέρματα του ευρώ; Μπορεί να αξίζουν πολύ περισσότερα από όσο νομίζετε

Αν και στην Ευρώπη, από την ημέρα που μπήκε το ευρώ στη ζωή μας, έχουν κυκλοφορήσει δισεκατομμύρια κέρματα, υπάρχουν μερικά που είναι πολύτιμα και έχουν αποκτήσει τεράστια συλλεκτική αξία.

Αν έχετε κρατήσει, λοιπόν, κέρματα από κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, ίσως ήρθε η ώρα να τα ψάξετε, γιατί πολλά από αυτά σήμερα πωλούνται για εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ.

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Δείτε μερικά από τα πιο σπάνια κέρματα του ευρώ που μπορεί να αξίζουν μια μικρή περιουσία:

–Το κέρμα των 2 ευρώ του Μονακό με τη Γκρέις Κέλι, που εκδόθηκε το 2007 με μόλις 20.001 τεμάχια. Ανάλογα με την κατάστασή του, η αξία του μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 4.000 ευρώ.

–Τα πρώτα κέρματα των 2 ευρώ που εξέδωσε το Βατικανό, κυκλοφόρησαν σε περιορισμένο αριθμό και σήμερα μπορεί να αξίζουν από 150 έως και πάνω από 1.500 ευρώ.

–Τα συλλεκτικά 2ευρα του Αγίου Μαρίνου, όπου κάθε χρόνο ρίχνονται στην κυκλοφορία μικρές ποσότητες επετειακών κερμάτων. Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να πωληθούν από 100 έως 300 ευρώ.

–Κέρματα με λάθη κοπής μπορεί να αποκτήσουν μεγάλη συλλεκτική αξία και να πωληθούν έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μερικά από τα στοιχεία που εξετάζουν οι συλλέκτες κερμάτων είναι το έτος έκδοσης, η χώρα προέλευσης, ο αριθμός των τεμαχίων που κυκλοφόρησαν, η κατάστασή τους και πιθανά σφάλματα κοπής.

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Βέβαια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά καιρούς κυκλοφορούν αγγελλίες που παρουσιάζουν κοινά κέρματα ως «σπάνια» με εξωπραγματικές τιμές.

Ωστόσο, οι τιμές αυτές δεν σημαίνει ότι το κέρμα θα πωληθεί και σε αυτά τα ποσά, τα οποία καθορίζονται από δημοπρασίες.

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Αν και οι πιθανότητες να βρείτε ένα κέρμα χιλιάδων ευρώ ξεχασμένο στα πράγματά της δεν είναι μεγάλες, δεν χάνετε κάτι να ψάξετε καλύτερα.

Αν έχετε την υποψία ότι έχετε στα χέρια σας ένα πολύτιμο κέρμα, απευθυνθείτε καλύτερα σε έναν εκτιμητή, προκειμένου να μην πέσετε στην παγίδα ανυπόσπαστων αγγελιών στο Διαδίκτυο.