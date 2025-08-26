Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: “Ο Ζαφείρης έκλαιγε για να φύγει, ο ΠΑΟΚ παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA”

Με τον δικό του…ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της Τσέχικης ομάδας, υπήρξαν παρατυπίες στην μεταγραφή του Έλληνα μέσου, ενώ υποστηρίζει ότι ο Ζαφείρης κατέρρευσε ψυχολογικά πιέζοντας την ομάδα να τον παραχωρήσει.

«Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική», ανέφερε ο Τβρντικ.

Ο «ισχυρός άνδρας» της τσέχικης ομάδας δήλωσε αποκάλυψε τα οικονομικά οφέλη της παραχώρησης του Ζαφείρη.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η τιμή είναι εξαιρετική για εμάς, κερδίσαμε 10 εκατ. ευρώ, συνολικά φτάνουμε τα 13 εκατ. με τα μπόνους που παραιτήθηκε ο παίκτης. Επιλέξαμε την άμεση πώληση ώστε ο Ζαφείρης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού το ρίσκο θα ήταν δικό μας», επισήμανε.